На тестах замечен новый гибридный кроссовер Volkswagen Tiguan GTE
Компания Volkswagen проводит тесты нового автомобиля. К концу этого года мир увидит гибридный кроссовер Volkswagen Tiguan GTE.
Компания Volkswagen уделяет все больше внимания именно экологическому транспорту. В Сети появились снимки нового гибридного кроссовера Tiguan GTE, концепт которого впервые был представлен еще в 2015 году. Подробной информации о технических характеристиках нового электрического транспортного средства нет, но автомобильные эксперты сделали определенный прогноз. Предположительно, Volkswagen Tiguan GTE оборудуют гибридным силовым агрегатом с 1,4-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Подобную установку имеют Volkswagen Passat и Volkswagen Golf. Мощность гибридного мотора составит 241 л. с. При этом транспортное средство сможет проходить до 60 километров исключительно на электротяге.
На данный момент это вся информация о новинке от Volkswagen. Все же, учитывая начало тестов Volkswagen Tiguan GTE, стоит ожидать, что немецкая компания в ближайшее время должна сделать официальное заявление о гибридном кроссовере, поэтому поклонникам бренда остаётся только ждать даты релиза транспортного средства.
Компания Volkswagen уделяет все больше внимания именно экологическому транспорту. В Сети появились снимки нового гибридного кроссовера Tiguan GTE, концепт которого впервые был представлен еще в 2015 году. Подробной информации о технических характеристиках нового электрического транспортного средства нет, но автомобильные эксперты сделали определенный прогноз. Предположительно, Volkswagen Tiguan GTE оборудуют гибридным силовым агрегатом с 1,4-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Подобную установку имеют Volkswagen Passat и Volkswagen Golf. Мощность гибридного мотора составит 241 л. с. При этом транспортное средство сможет проходить до 60 километров исключительно на электротяге.
На данный момент это вся информация о новинке от Volkswagen. Все же, учитывая начало тестов Volkswagen Tiguan GTE, стоит ожидать, что немецкая компания в ближайшее время должна сделать официальное заявление о гибридном кроссовере, поэтому поклонникам бренда остаётся только ждать даты релиза транспортного средства.
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 19:35