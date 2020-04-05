Экстрасенс Хадуева: «Шутить Бузовой с псевдобеременностью я бы не советовала»





Ранее в своем микроблоге Instagram Ольга Бузова опубликовала селфи, на котором четко просматривался большой живот. Артистка написала, что она беременна и больше не может это скрывать. Также она обратилась к возлюбленному Давиду Манукяну и заявила, что он теперь обязан на ней жениться. Некоторые фолловеры сразу выразили неуверенность в том, что певица действительно в «интересном положении». Спустя некоторое время в «Историях» ведущая «Дома-2» опубликовала видео, на котором видно, как она достает из-под платья мягкую игрушку.Финалистка «Битвы экстрасенсов» предположила, что Бузова и Манукян так развлекаются во время карантина. Экстрасенс не советует девушкам шутить по поводу того, что они беременны. По словам Фатимы Хадуевой, это плохо с точки зрения осознания и энергетики. Кроме этого, за жизнью знаменитости следит более 20 миллионов человек, поэтому подписчики могут обидеться на своего кумира за такие шутки. Это может негативно сказаться на Ольге Бузовой, а когда беременность произойдет на самом деле, ей просто не поверят и не разделят ее радость.Фатима Хадуева не думает, что артистка это сделала для привлечения новых подписчиков. Это, скорее всего, «хайп» или «внутренние игры» с Давидом Манукяном.