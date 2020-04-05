Китайские медики определили, сколько людей способен заразить один носитель вируса COVID-19
Китайским медикам удалось определить, сколько людей может заразить один носитель массово распространившегося вируса COVID-19. Статистические данные свидетельствуют, что от пациента за пять дней в среднем заражаются ещё два-три здоровых человека.
За месяц человек с подтвержденным диагнозом, не соблюдающий всех необходимых мер предосторожности, способен заразить около 400 людей, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на документальный проект "Опасный вирус" журналиста Наили Аскер-заде.
Новый вирус COVID-19 - опасное заболевание, которое на последних стадиях поражает практически все органы человека. Число инфицированных во всем мире превышает миллион. По данным ВОЗ, пандемия уже унесла жизни более 57 000 людей.
За месяц человек с подтвержденным диагнозом, не соблюдающий всех необходимых мер предосторожности, способен заразить около 400 людей, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на документальный проект "Опасный вирус" журналиста Наили Аскер-заде.
Новый вирус COVID-19 - опасное заболевание, которое на последних стадиях поражает практически все органы человека. Число инфицированных во всем мире превышает миллион. По данным ВОЗ, пандемия уже унесла жизни более 57 000 людей.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:22