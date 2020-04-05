Китайские медики определили, сколько людей способен заразить один носитель вируса COVID-19





За месяц человек с подтвержденным диагнозом, не соблюдающий всех необходимых мер предосторожности, способен заразить около 400 людей, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на документальный проект "Опасный вирус" журналиста Наили Аскер-заде.Новый вирус COVID-19 - опасное заболевание, которое на последних стадиях поражает практически все органы человека. Число инфицированных во всем мире превышает миллион. По данным ВОЗ, пандемия уже унесла жизни более 57 000 людей.