Татьяна Навка показала архивный сюжет с Анастасией Заворотнюк в Instagram

Находясь на вынужденном карантине по причине пандемии коронавируса, знаменитость вспомнила прошлое, о чем свидетельствует сюжет 11-летней давности. На кадрах в основном видно саму Татьяну Навку, однако звезда сериала «Моя прекрасная няня» там также появлялась. По словам супруги Дмитрия Пескова, она была рада увидеть на видео Анастасию Заворотнюк. В подписи к нему олимпийская чемпионка отметила, что артистка очень хороший человек и профессионал своего дела. Также звезда назвала ее светлой и эмоциональной женщиной. Она выразила уверенность в том, что любимица многих россиян поправится и вернется к нормальной жизни.Татьяна Навка неоднократно поддерживала семью актрисы добрыми словами. В то же время фигуристка не комментирует ситуацию с состоянием Заворотнюк, которая борется с онкологией. Дочь артистки Анна в последнее время также проявляет активность в Instagram, но упорно хранит молчание по поводу заболевания матери.