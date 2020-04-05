Флагманский смартфон 2019 года Honor 20 в России стал дешевле 20 000 рублей
В Сети появились сведения о том, что популярный флагманский смартфон 2019 года Honor 20 в России стал еще доступнее. Мобильное устройство с новым названием Huawei Nova 5T продают дешевле 20 000 рублей.
Аппарат Honor 20 отличается от версии Nova 5T дизайном задней панели и цветом корпуса. Смартфон может похвастаться топовой начинкой, а также наличием поддержки Google-сервисов, которых нет в девайсах Huawei P40 Pro и Huawei Mate 30 Pro.
Флагман Huawei Nova 5T укомплектовали высокотехнологичным процессором Kirin 980, Quad-камерой, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340×1080. Смартфон получил 6 Гб "оперативки" и 128 Гб встроенной памяти, емкость АКБ - 3 750 мАч. Интернет-магазин Wildberries предлагает потенциальным покупателям приобрести Huawei Nova 5T всего за 19 928 рублей.
Аппарат Honor 20 отличается от версии Nova 5T дизайном задней панели и цветом корпуса. Смартфон может похвастаться топовой начинкой, а также наличием поддержки Google-сервисов, которых нет в девайсах Huawei P40 Pro и Huawei Mate 30 Pro.
Флагман Huawei Nova 5T укомплектовали высокотехнологичным процессором Kirin 980, Quad-камерой, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340×1080. Смартфон получил 6 Гб "оперативки" и 128 Гб встроенной памяти, емкость АКБ - 3 750 мАч. Интернет-магазин Wildberries предлагает потенциальным покупателям приобрести Huawei Nova 5T всего за 19 928 рублей.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:10