Дочь Татьяны Навки Александра Жулина разрешила матери опубликовать ролик с ее исполнением песни "Прятки"

Татьяна Навка продемонстрировала фанатам, как её старшая дочь проводит время в период изоляции. Заслуженный мастер спорта России поделилась соответствующим роликом с подписчиками своего Instagram-аккаунта. На видео Александра Жулина поёт композицию HammAli & Navai "Прятки". "Тот случай, когда дочь разрешила себя выложить! Карантин проводим дома за семейными вечерами. Разговоры, шутки, творчество, уют и семейное тепло", – подписала пост спортсменка.Александра является дочерью Навки и фигуриста Александра Жулина. Наследница звезд фигурного катания выбрала для себя профессию певицы, выступает под псевдонимом Алексия. Она пишет лирику и придумывает идеи клипов для своих треков самостоятельно, а также в сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым и клипмейкером Евгением Курицыным.