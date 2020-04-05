Гидрометцентр: Москвичей в воскресенье вечером ждет гололедица





Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, чего стоит ожидать жителям столицы от погоды в ближайшее время. В связи с резким изменением температуры в верхнем слое атмосферы образовался конденсат, который приведет к небольшим осадкам в виде снега. Москвичей также ждет небольшой гололед в вечер воскресенья, поэтому стоит соблюдать особенную бдительность на дороге. Однако уже завтра, 6 апреля, ситуация нормализуется и весна вновь начнет возвращаться.Также ожидаются порывы ветра, который местами достигнет 17-18 метров в секунду. Все же осадки будут не на всей территории столицы, а могут обильно проявить себя только в определенных районах. Все же эксперт рекомендует соблюдать осторожность и одеваться тепло.