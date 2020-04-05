Актер из сериала “Сверхъестественное” Логан Уильямс умер в возрасте 16 лет





О смерти сына проинформировала мать покойного Марлиз Уильямс, которая в эфире Tri-City News откровенно призналась, что кончина наследника стала для нее серьезным потрясением. Переживать случившееся она вынуждена в одиночку на фоне режима самоизоляции, связанного с распространением коронавируса. Известно, что юного артиста не стало 2 апреля, он неделю не дожил 17-летия. Умер Уильямс при трагических обстоятельствах, которые пока не раскрываются.Во “Флэше” актер сыграл роль юного Барри Аллена. Также он запомнился зрителю своей работой в проекте “Когда зовет сердце”. Его мать уверена, что у него были большие шансы стать настоящей кинозвездой с имеющимися внешними данными и талантом.