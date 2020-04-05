Агата Муцениеце призналась Рите Дакоте, что начала выпивать после расставания с Павлом Прилучным





Новой гостьей YouTube-канала “Честный развод” Агаты Муцениеце стала Рита Дакота, которая дала несколько советов актрисе, как пережить расставание. После разрыва с Владом Соколовским певица долгое время страдала и не могла принять случившееся. Поэтому советует всем женщинам не переступать через эту стадию и уделить достаточно времени принятию, чтобы быстрее восстановиться и начать новую жизнь. В разговоре с Дакотой актриса призналась, что часто употребляет алкоголь, но артистка назвала это одной из стадий осознания. Звезда уверена, что злоупотребление спиртным в данном случае допустимо, иначе в будущем это желание может вернуться, а избавиться от него будет сложнее.Рита Дакота считает, что выпивка, как и ненависть, желание материться и другие стадии переживания уместны после развода. Певица отметила, что женщине в таком случае нельзя спустя неделю становиться понимающей.