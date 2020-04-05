Субмарины «Щука-Б» оснастят новыми крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ»





Большинство подводных лодок «Щука-Б» стали на вооружение еще в 80-х годах, но их актуальность не теряется со временем. Субмарины «Щука-Б» являются одними из самых тихих в мире и могут спокойно перемещаться по Мировому океану, оставаясь незамеченными для американских систем обнаружения. Ранее российские подводные лодки были оснащены ракетным комплексом с-10 «Гранат», который имел крылатые ракеты с большим радиусом действия. Однако в конце 80-х из-за ряда причин данное вооружение было снято с субмарин. Сегодня руководство вооруженных сил России приняло решение модернизировать «Щуку-Б». Субмарина получит ракеты «Калибр-ПЛ» с дальностью поражения более двух тысяч километров.В результате отечественная подводная лодка перешла в класс «дальнобойного вооружения». При этом «Щука» способна поражать как наводные, так и наземные цели, что делать субмарину грозным соперником для врага.