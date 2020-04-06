Денис Клявер: «Празднование 45-летнего юбилея перенесу на лето»

Денис Клявер пообещал своему окружению, что они смогут поздравить его с 45-летием, но немного позже. По словам исполнителя, он себя на этот возраст не ощущает, но дата отличная. В душе Денису Кляверу не больше 30 лет. Музыкант отметил, что в его жизни уже много чего было, но он уверен, что все самое лучшее еще впереди. У него отличная супруга, замечательные дети, а также рядом мать, друзья и поклонники. Артист ощущает вдохновение и готов творить, поэтому ничего больше он и не желает.По поводу того, о чем он мечтает, Денис Клявер отметил, что большинство его желаний уже сбылись. Кроме этого, ему удалось воплотить в жизнь даже самые смелые мечты. Естественно, он мыслит о глобальных и весомых достижениях, поэтому уверен, что все сбудется.