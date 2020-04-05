Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о “войне” за здоровье россиян





Глава ведомства подчеркнула, что коронавирусная инфекция нового типа имеет существенные отличия от простого сезонного гриппа. Попова назвала противостояние COVID-19 настоящей “войной” за здоровье граждан. Действия властей и медиков она считает правильными, поэтому прогнозирует недолгий карантинный период, если ничего не помешает борьбе с недугом. Анна Попова убеждена, что основной помехой сейчас является недостаточная изученность штамма.Согласно данным DXY и BNO, в мире зафиксировано уже более 1,2 млн случаев заражения, а среди погибших числится более 66,5 тысяч граждан. На данный момент по количеству пациентов с диагностированным коронавирусом лидируют США, сообщает РЕН ТВ.