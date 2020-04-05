Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о “войне” за здоровье россиян
В Роспотребнадзоре заявили, что в стране идет “война” за здоровье россиян. Об успехах противостояния распространению коронавируса рассказала Анна Попова.
Глава ведомства подчеркнула, что коронавирусная инфекция нового типа имеет существенные отличия от простого сезонного гриппа. Попова назвала противостояние COVID-19 настоящей “войной” за здоровье граждан. Действия властей и медиков она считает правильными, поэтому прогнозирует недолгий карантинный период, если ничего не помешает борьбе с недугом. Анна Попова убеждена, что основной помехой сейчас является недостаточная изученность штамма.
Согласно данным DXY и BNO, в мире зафиксировано уже более 1,2 млн случаев заражения, а среди погибших числится более 66,5 тысяч граждан. На данный момент по количеству пациентов с диагностированным коронавирусом лидируют США, сообщает РЕН ТВ.
Глава ведомства подчеркнула, что коронавирусная инфекция нового типа имеет существенные отличия от простого сезонного гриппа. Попова назвала противостояние COVID-19 настоящей “войной” за здоровье граждан. Действия властей и медиков она считает правильными, поэтому прогнозирует недолгий карантинный период, если ничего не помешает борьбе с недугом. Анна Попова убеждена, что основной помехой сейчас является недостаточная изученность штамма.
Согласно данным DXY и BNO, в мире зафиксировано уже более 1,2 млн случаев заражения, а среди погибших числится более 66,5 тысяч граждан. На данный момент по количеству пациентов с диагностированным коронавирусом лидируют США, сообщает РЕН ТВ.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:57