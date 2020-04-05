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Алена Водонаева: Коронавирус не является «вирусом богачей»

Алана Водонаева сделала заявление относительно коронавируса. Телеведущая считает, что заболевание не является «вирусом богачей», поскольку в страну его завозят и простые люди.
Алена Водонаева: Коронавирус не является «вирусом богачей»

В России коронавирус приобрел репутацию заболевания успешных людей. Особенно подобные мысли распространились в Сети после карантина в Куршевеле – излюбленном месте отдыха отечественных звезд. Однако Алена Водонаева не согласна с подобным мнением. Телеведущая считает, что коронавирус отнюдь не «вирус богачей», поскольку заболевание привозят в Россию и посетители элитных европейских курортов, и туристы из более скромных турецких отелей. Все же большинство пользователей интернета больше беспокоит не источник распространения, а поведение знаменитостей после прибытия домой. Многие звезды игнорируют карантин и не перебывают на самоизоляции, потенциально увеличивая шансы на распространение заболевания. Ярким примером является Лев Лещенко, который после приезда из Штатов долгое время вел активную жизнь. В итоге артист вместе с супругой попал в больницу, а количество потенциально зараженных людей из-за несоблюдения карантина певцом остается неизвестным.

Напомним, сегодня в мире более миллиона больных коронавирусом. При этом от заболевания погибли более 60 тысяч человек, но выздоровели почти 250 тысяч человек. В Китае ситуация стабилизировалась и жители Уханя понемногу возвращаются к привычной жизни. Однако в Италии и Штатах обстановка с каждым днем становиться только хуже, что приводит к более серьёзным ограничениям на территории указанных стран.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:35

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