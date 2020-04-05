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Поклонники не узнали «помолодевшую» на карантине Полину Гагарину

Полина Гагарина не скучает во время карантина, публикуя в Instagram интересные сюжеты. Так, на одном из них поклонники не узнали певицу, поскольку она была запечатлена сильно «помолодевшей».
Поклонники не узнали «помолодевшую» на карантине Полину Гагарину

Наставница нового сезона детского шоу «Голос» использовала фильтр, превративший ее в ученицу младших классов. В таком образе Полина Гагарина перепела главный хит Владимира Преснякова под названием «Замок из дождя». Артистка исполнила припев на самых высоких нотах, чем порадовала почитателей своего творчества. Многие фанаты остались в восторге от ролика с участием кумира и написали в комментариях большое количество комплиментов. При этом некоторые юзеры не сразу узнали внезапно «помолодевшую» знаменитость и отметили, что она отлично выглядит и похожа на себя в детстве.

Сейчас Гагарина, как и многие другие звезды, находится на карантине из-за пандемии коронавируса. Исполнительница часто размещает в своем блоге фото и видео, чтобы развеселить фолловеров в этот тяжелый период.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00

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