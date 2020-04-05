Поклонники не узнали «помолодевшую» на карантине Полину Гагарину

Наставница нового сезона детского шоу «Голос» использовала фильтр, превративший ее в ученицу младших классов. В таком образе Полина Гагарина перепела главный хит Владимира Преснякова под названием «Замок из дождя». Артистка исполнила припев на самых высоких нотах, чем порадовала почитателей своего творчества. Многие фанаты остались в восторге от ролика с участием кумира и написали в комментариях большое количество комплиментов. При этом некоторые юзеры не сразу узнали внезапно «помолодевшую» знаменитость и отметили, что она отлично выглядит и похожа на себя в детстве.Сейчас Гагарина, как и многие другие звезды, находится на карантине из-за пандемии коронавируса. Исполнительница часто размещает в своем блоге фото и видео, чтобы развеселить фолловеров в этот тяжелый период.