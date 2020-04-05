Блогер Егор Андрюшин раскритиковал салон красоты Ксении Бородиной

Визажист из Киева Егор Андрюшин заметил, что в последнее время beauty-индустрия стала стремительно развиваться. Он давно мечтал сравнить качество предоставляемых услуг в салонах, а уже с первого видео понял, насколько свободно чувствует себя в таком амплуа. Блогер отметил, что даже в бюджетных салонах можно воспользоваться качественными услугами, а бывает и такое, что в дорогих заведениях отношения к клиенту в десятки раз хуже. Он отменил правило “дорого, значит хорошо”, а худшим из посещенных салонов назвал принадлежащий Ксении Бородиной. Андрюшин дал такую оценку, поскольку там не уважают своих клиентов и не придерживаются правил гигиены. При этом он не смог назвать лучший, поскольку в каждом заметил недостатки. В первую очередь блогер посоветовал некоторым визажистам пересмотреть свой род деятельности, если они не могут сделать своего клиента привлекательнее.Егор Андрюшин считает, что многие знаменитости стали продвигать свои салоны красоты, поскольку такие заведения им легче сделать популярными и начать зарабатывать деньги. Он заметил, что Ксения Бородина даже не делает макияж у собственных мастеров, что ему показалось странным. Блогер продолжает работу над своим проектом, который пользуется популярностью, а также намеревается возобновить рубрику “с ног на голову”.