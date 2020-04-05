Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук повеселила поклонников в костюме Пикачу

Ирина Пинчук не теряет времени на карантине, снимая смешные видео и монтируя их для фолловеров. В желтом костюме Пикачу бывшая участница реалити-шоу со своим избранником спели на камеру. После брюнетка продемонстрировала, как антисептик убивает 99% микробов. Экс-участница «Дома-2» дополнила историю, показав танец темнокожего мужчины по имени 1%. В конце публикации пара веселилась на кухне и спела импровизированную композицию под названием «Кухонный танец». Арай Чобанян начал хрипеть, на что Ирина Пинчук отметила, что у парня новый талант.Влюбленные весело поводят время на карантине и не дают друг другу унывать. Именно юмор помогает экс-участнице «Дома-2» пережить период самоизоляции.