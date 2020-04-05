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«Закрой и молись давай!»: Лариса Гузеева запретила супругу трогать холодильник

Лариса Гузеева любит баловать членов своей семьи вкусными блюдами, но в период карантина они стали есть слишком часто. По этой причине телеведущая запретила супругу трогать холодильник, разместив в Instagram соответствующий сюжет об этом.
«Закрой и молись давай!»: Лариса Гузеева запретила супругу трогать холодильник

Любой хозяйке рано или поздно надоедает с утра до ночи заниматься готовкой, и знаменитость не стала исключением. Находясь на самоизоляции, родные Ларисы Гузеевой стали питаться намного больше. Актриса решила показать фолловерам, как отгоняет своего супруга Игоря Бухарова от запасов продуктов. Она запретила ему открывать холодильник и сказала молиться. Судя по всему, данное видео пара запечатлела для того, чтобы повеселить поклонников во время карантина. В комментариях юзеры писали, что у них дома похожая обстановка. Многие отметили веселое времяпрепровождение в семье российской свахи.

Не скучают в период изоляции и другие звезды шоу-бизнеса. Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян устроили баттл, из-за которого певец был вынужден постричься налысо, предложив телеведущей выйти за него замуж и удалить 10-летний аккаунт в компьютерной игре. Сама исполнительница в процессе задания порезала свою самую дорогостоящую сумку и показала подписчикам фото в необычном образе, пошутив о беременности.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:35

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