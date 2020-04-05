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Наталья Подольская раскрыла обстоятельства гибели отца в ДТП

Наталья Подольская раскрыла подробности смерти собственного отца Юрия Подольского в новом выпуске проекта “Секрет на миллион”. Он погиб в ДТП, пытаясь спасти звездную дочь, которая тоже попала в серьезную аварию.

Имея небольшой опыт управления авто, Подольская совершила ошибку на перекрестке под знаком “стоп”. По итогам столкновения с другой машиной пострадал один человек, который попал в реанимацию, но выжил. Отец певицы сразу приехал из Могилева, чтобы помочь дочери. Он работал юристом и стал отговаривать ее платить компенсацию пострадавшему, но она ослушалась его и сейчас считает, что поступила так, как следовало. Они поссорились, в связи с чем Юрий Подольский не спал всю ночь, а утром выехал на собственной машине домой. По пути он попал в серьезное ДТП и погиб, а о его смерти сразу сообщили матери Натальи Подольской. Для всей семьи его смерть стала шоком, несмотря на то, что родители певицы давно развелись.

Спустя день после кончины родителя артистка приняла странный звонок, а в ответ услышала дыхание. Артистка испугалась, поскольку ее никто не мог разыграть. Она мечтала, чтобы ее отец познакомился с супругом исполнительницы Владимиром Пресняковым, но этого не произошло.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:21

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