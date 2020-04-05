Наталья Подольская раскрыла обстоятельства гибели отца в ДТП





Имея небольшой опыт управления авто, Подольская совершила ошибку на перекрестке под знаком “стоп”. По итогам столкновения с другой машиной пострадал один человек, который попал в реанимацию, но выжил. Отец певицы сразу приехал из Могилева, чтобы помочь дочери. Он работал юристом и стал отговаривать ее платить компенсацию пострадавшему, но она ослушалась его и сейчас считает, что поступила так, как следовало. Они поссорились, в связи с чем Юрий Подольский не спал всю ночь, а утром выехал на собственной машине домой. По пути он попал в серьезное ДТП и погиб, а о его смерти сразу сообщили матери Натальи Подольской. Для всей семьи его смерть стала шоком, несмотря на то, что родители певицы давно развелись.Спустя день после кончины родителя артистка приняла странный звонок, а в ответ услышала дыхание. Артистка испугалась, поскольку ее никто не мог разыграть. Она мечтала, чтобы ее отец познакомился с супругом исполнительницы Владимиром Пресняковым, но этого не произошло.