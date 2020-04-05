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BMW вскоре выпустит конкурента Harley-Davidson

BMW решила отдать дань уважения классическому довоенному круизеру R5, представив новый мотоцикл R 18. Немецкая компания вскоре выпустит серийную модель, которая станет конкурентом культового Harley-Davidson.

Концерн BMW долгое время вынашивал идею фирменного мотоцикла и после череды концептуальных круизеров решился на презентацию R18. Производитель из Германии смог соединить в этом транспортном средстве классический стиль с передовыми технологиями. Известно, что форм-фактор передней и задней подвески, а также карданный привод вдохновлялись BMW R5 1936 года выпуска. Новый мотоцикл вскоре можно будет приобрести за 22,8 тысяч евро.

Помимо отделки хромом и полосками-цировками на топливном баке, мотоцикл оснастили тормозной системой с двумя дисками на переднем колесе, технологиями ABS, ASC и MSR, а также тремя режимами работы мотора: Rain, Roll и Rock. Что касается самого двигателя, который нарекли Big Boxer, то он представляет собой 2-цилиндровый оппозитный агрегат объемом 1,8 л и мощностью в 91 л. с., который дополняется 6-диапазонной коробкой передач. В пресс-службе бренда не уточняется, появится ли новинка в России.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:14

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