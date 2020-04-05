Екатерина Гордон заявила о готовности представлять Оксану Самойлову в суде по делу о разводе с Джиганом

Недавно манекенщица призналась в том, что рэпер изменял ей, в связи с чем она решила подать на развод. Гордон выразила готовность помочь супруге артиста сохранить многочисленное имущество. Юрист отметила, что пока не было разговора с Самойловой относительно конкретных действий, но она напомнила о своем заступничестве за женщин в подобных ситуациях. Гордон рассказала, что Самойлова пока придерживается нейтралитета и готова помочь мужу. Адвокат не имеет уверенности в том, что удастся добиться лишения Джигана родительских прав, поскольку для этого нужно особые обстоятельства.Екатерина Гордон передала информацию о том, что Джиган до недавнего времени прогуливался по дому с пивом в руках и позволял себе нецензурно высказываться. При этом она намерена сначала подробно разобраться в ситуации, и лишь после озвучивать какие-то выводы.