В Кемерове мужчина с лопатой набросился на проезжающие машины





По появившейся информации, сначала мужчина, взяв в руки лопату, вышел на пешеходный переход и лег на проезжую часть, тем самым заблокировав движение на одной из улиц Кемерово. Затем мужчина избавился от верхней одежды, и с помощью вышеназванного приспособления принялся наносить урон автомобилям и автобусам. В итоге местный житель выбил стекла нескольким транспортным средствам.Пока не известно, зачем россиянин вооружился лопатой и останавливал движение на улице. Сейчас полиция допрашивает кемеровчанина, который пытался объяснить свое поведение, однако получилось это не совсем внятно.Свои действия мужчина продолжал до тех пор, пока к нему не подошли сотрудники правоохранительных органов. После этого дебошир отбросил «оружие» в сторону и сдался.