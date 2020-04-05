АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики выяснили, как карантин может повлиять на менструальный цикл…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

В Кемерове мужчина с лопатой набросился на проезжающие машины

Житель Кемерово вооружился лопатой и набросился на проезжающие по улице машины. О неадекватном поведении мужчины в столице Кузбасса рассказали очевидцы в соцсетях.
В Кемерове мужчина с лопатой набросился на проезжающие машины

По появившейся информации, сначала мужчина, взяв в руки лопату, вышел на пешеходный переход и лег на проезжую часть, тем самым заблокировав движение на одной из улиц Кемерово. Затем мужчина избавился от верхней одежды, и с помощью вышеназванного приспособления принялся наносить урон автомобилям и автобусам. В итоге местный житель выбил стекла нескольким транспортным средствам.

Пока не известно, зачем россиянин вооружился лопатой и останавливал движение на улице. Сейчас полиция допрашивает кемеровчанина, который пытался объяснить свое поведение, однако получилось это не совсем внятно.

Свои действия мужчина продолжал до тех пор, пока к нему не подошли сотрудники правоохранительных органов. После этого дебошир отбросил «оружие» в сторону и сдался.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
BMW вскоре выпустит конкурента…
Екатерина Гордон заявила о готовности представлять Оксану Самойлову в суде по делу о разводе с…
В Госдуме обсуждают идею обязать магазины выдавать маски…
В Кемерове мужчина с лопатой набросился на проезжающие…
Надежда Бабкина продемонстрировала фанатам результат своего…
Медики: Коронавирус на последней стадии поражает все…
"Нужно всегда полагаться на свои силы": Оксана Самойлова рассказала об уроке из её ситуации для всех…
Star Wars Jedi: Fallen Order продают в Steam со скидкой в 40% до 6…
Эвелина Блёданс в честь своего 51-летия показала свою грудь крупным…
Эксперты составили ТОП-3 семиместных кроссоверов из…
Меган Маркл обладает официальным статусом принцессы…
Автоэксперты рассказали о простом и быстром способе проверки…
Британская исполнительница Марианна Фейтфул госпитализирована с…
Американские ученые заявили, что COVID-19 появился не в…
Ксения Собчак публично “застрелила” Константина Богомолова за попытку сбежать из…
Анатолий Вассерман оценил защиту России от авианосцев и потребность страны в кораблях такого…
«Я встал на колени и помолился»: Робби Уильямс уверен, что был заражён…
Ученые предложили использовать тесты на определение болезней лососей для выявления…
Тина Канделаки сравнила состояние Ольги Бузовой и Дмитрия…
Российский вирусолог предупредил о способности коронавируса к…
Озвучен список «неубиваемых» и доступных к приобретению кроссоверов…
Вдове Николая Крючкова Лидии Николаевой вызывали наряд полиции из-за неадекватного…
В Сети появилось первое "живое" фото Lada Largus…
Клара Новикова рассказала, как врачи после операции посоветовали ей поставить в церкви…
Ученые рассказали об оздоровительных свойствах…
Юлия Проскурякова предстала перед поклонниками с заплаканными…
Медики оценили риск усиления весеннего обострения после…
"Не сдадимся, мама!”: Дочь Пелагеи Таисия призвала певицу противостоять…
Просмотреть все новости