Индийский психиатр дал рекомендации по сохранению психического здоровья в период карантина
Известный индийский психиатр Самир Парих дал рекомендации по сохранению психического здоровья в период карантина. Так, помочь в это время может принятие тревожности, физическая активность, увлечения и общение с людьми.
Вследствие пандемии коронавируса многие люди соблюдают карантинный режим. Страх и изоляция негативно сказываются на психическом здоровье, вызывая депрессию и фобии. Врач Самир Парих считает, что сейчас всем необходимо сохранять ясный ум. Он подчеркнул: если в этот период человек, имеющий психологические проблемы, чувствует хоть малую долю негатива, ему стоит немедленно обратиться за помощью к друзьям, специалистам. Нельзя допускать повышения уровня стресса.
По словам психиатра, первым делом нужно принять чувство тревожности. Необходимо понимать и то, что сложные времена обязательно закончатся. Настроение поможет улучшить хобби и увлечения. Отличным помощником станет физическая активность, поскольку благодаря ей в организме увеличивается число эндорфинов – гормонов счастья. Также есть смысл поддерживать общение с другими людьми в соцсетях, что позволит ощутить единение со всеми. Однако важно, чтобы темой общения не стали плохие новости.
Вследствие пандемии коронавируса многие люди соблюдают карантинный режим. Страх и изоляция негативно сказываются на психическом здоровье, вызывая депрессию и фобии. Врач Самир Парих считает, что сейчас всем необходимо сохранять ясный ум. Он подчеркнул: если в этот период человек, имеющий психологические проблемы, чувствует хоть малую долю негатива, ему стоит немедленно обратиться за помощью к друзьям, специалистам. Нельзя допускать повышения уровня стресса.
По словам психиатра, первым делом нужно принять чувство тревожности. Необходимо понимать и то, что сложные времена обязательно закончатся. Настроение поможет улучшить хобби и увлечения. Отличным помощником станет физическая активность, поскольку благодаря ей в организме увеличивается число эндорфинов – гормонов счастья. Также есть смысл поддерживать общение с другими людьми в соцсетях, что позволит ощутить единение со всеми. Однако важно, чтобы темой общения не стали плохие новости.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:28