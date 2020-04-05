Индийский психиатр дал рекомендации по сохранению психического здоровья в период карантина





Вследствие пандемии коронавируса многие люди соблюдают карантинный режим. Страх и изоляция негативно сказываются на психическом здоровье, вызывая депрессию и фобии. Врач Самир Парих считает, что сейчас всем необходимо сохранять ясный ум. Он подчеркнул: если в этот период человек, имеющий психологические проблемы, чувствует хоть малую долю негатива, ему стоит немедленно обратиться за помощью к друзьям, специалистам. Нельзя допускать повышения уровня стресса.По словам психиатра, первым делом нужно принять чувство тревожности. Необходимо понимать и то, что сложные времена обязательно закончатся. Настроение поможет улучшить хобби и увлечения. Отличным помощником станет физическая активность, поскольку благодаря ей в организме увеличивается число эндорфинов – гормонов счастья. Также есть смысл поддерживать общение с другими людьми в соцсетях, что позволит ощутить единение со всеми. Однако важно, чтобы темой общения не стали плохие новости.