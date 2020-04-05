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В Госдуме обсуждают идею обязать магазины выдавать маски покупателям

Национальный союз защиты прав потребителей направил в Госдуму просьбу предпринять дополнительные противоэпидемиологические меры. Теперь российские власти обсуждают идею обязать магазины выдавать маски покупателям.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина прокомментировала недавнюю инициативу, касающуюся выдачи потребителям бесплатных одноразовых перчаток и защитных масок. По словам политика, этот план реализуем лишь в том случае, если покупатели будут заходить в аптеки и магазины постепенно, соблюдая дистанцию. Более того, при входе в супермаркет лучшей альтернативой перчаткам может стать антисептик.

Санина отметила, что большинство магазинов не может обеспечить средствами защиты всех клиентов, поскольку большая часть перчаток и масок необходимы для медработников. Поэтому подобный законопроект от правозащитников может быть "не очень реалистичным". Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф число зараженных COVID-19 в России выросло до 5,3 тысяч человек, а количество смертельных исходов достигло 45 человек. Сообщается, что режим самоизоляции на территории страны продлится до 30 апреля.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00

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