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Медики: Коронавирус на последней стадии поражает все органы

Китайский коронавирус нового типа является очень опасной инфекцией. По словам медиков, на последней стадии заболевания недуг поражает все органы.
Медики: Коронавирус на последней стадии поражает все органы

Римские врачи во главе с профессором Клаудио Мастроянни занимаются углубленным изучением влияния COVID-19 на организм человека. Как выяснили медики, на последней стадии болезнь поражает все органы, а наибольшее вредное воздействие оказывается на легкие. Другие органы у скончавшихся от коронавируса поражены по микроциркулярному руслу практически на капиллярном уровне. Кроме этого, специалисты отметили много странных фактов относительно заболевания. Оно не так опасно для женщин, но очень губительно для диабетиков и пациентов с ожирением. Самым странным является то, что среди ВИЧ-инфицированных до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения. Медики добавили, что больных необходимо наблюдать с начала инфицирования и кроме клинических анализов проводить томографическое исследование легких, поскольку лишь эта процедура демонстрирует реальную картину серьезности состояния здоровья человека.

Согласно информации издания ТАСС, коронавирус очень коварный. Многие умершие от этой болезни люди не попали вовремя в медучреждение. На протяжении 7-10 дней они не ощущали сильного дискомфорта, а только слабое недомогание, выражающееся в кашле и повышении температуры. Затем состояние пациента ухудшалось.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:42

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