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Star Wars Jedi: Fallen Order продают в Steam со скидкой в 40% до 6 апреля

Популярный онлайн-сервис Steam продолжает радовать геймеров спецпредложениями. Теперь Star Wars Jedi: Fallen Order по “Звездным войнам” продают со скидкой до 6 апреля.

Известно, что релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся еще осенью прошлого года и заслужил сдержанные отзывы от критиков. Все же, геймеры теперь могут приобрести в Steam новую игру по вселенной "Звездных войн" с 40-процентной скидкой: за 2 тысячи вместо 3,5 тысяч рублей. Специальное издание видеоигры теперь продается за 2,2 тысячи рублей. Стоит отметить, что это предложение остается действительным вплоть до 6 апреля.

Геймплей платформера посвящен событиям, которые происходят после "Приказа 66": это период в вымышленной истории "Звездных войн", когда развернулось Великое истребление джедаев. Всех, кто сумел выжить, впоследствии преследовала имперская Инквизиция. Завязка сюжета возникает после получения выжившими падаванами сигнала о применении Силы. Виной тому оказался главный герой, и теперь ему "придется вспомнить все, чему он учился".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:27

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