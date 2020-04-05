"Нужно всегда полагаться на свои силы": Оксана Самойлова рассказала об уроке из её ситуации для всех женщин

Оксана Самойлова считает, что все женщины должны всегда полагаться на свои силы. Модель призналась, что примеряла на себя ситуацию, в которой ей бы пришлось самостоятельно воспитывать и обеспечивать детей. Знаменитость уверена в правильности своих мыслей, поскольку в ином случае она оказалась бы в более сложной ситуации. Её мнение таково: мужчина может носить любимую на руках, всячески баловать, но девушке необходимо понимать, что она и сама сможет себя содержать, а потому важно учиться, развиваться и работать. В конце публикации бизнесвумен добавила: «И в любом случае плакать лучше в «Бентли», а не на засаленной кухне».Отметим, не так давно Джиган попал в реабилитационную клинику, после чего в Instagram матерился на своих фанатов в присутствии дочери и просил её принести пиво. После этого в Сети появились слухи о расставании певца с женой. Спустя некоторое время Оксана Самойлова действительно объявила о разводе.