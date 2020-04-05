АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики выяснили, как карантин может повлиять на менструальный цикл…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

"Нужно всегда полагаться на свои силы": Оксана Самойлова рассказала об уроке из её ситуации для всех женщин

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова рассказала, какой урок из её ситуации стоит усвоить всем женщинам. Своими мыслями она поделилась в соцсети Instagram.
"Нужно всегда полагаться на свои силы": Оксана Самойлова рассказала об уроке из её ситуации для всех женщин

Оксана Самойлова считает, что все женщины должны всегда полагаться на свои силы. Модель призналась, что примеряла на себя ситуацию, в которой ей бы пришлось самостоятельно воспитывать и обеспечивать детей. Знаменитость уверена в правильности своих мыслей, поскольку в ином случае она оказалась бы в более сложной ситуации. Её мнение таково: мужчина может носить любимую на руках, всячески баловать, но девушке необходимо понимать, что она и сама сможет себя содержать, а потому важно учиться, развиваться и работать. В конце публикации бизнесвумен добавила: «И в любом случае плакать лучше в «Бентли», а не на засаленной кухне».

Отметим, не так давно Джиган попал в реабилитационную клинику, после чего в Instagram матерился на своих фанатов в присутствии дочери и просил её принести пиво. После этого в Сети появились слухи о расставании певца с женой. Спустя некоторое время Оксана Самойлова действительно объявила о разводе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
BMW вскоре выпустит конкурента…
Екатерина Гордон заявила о готовности представлять Оксану Самойлову в суде по делу о разводе с…
В Госдуме обсуждают идею обязать магазины выдавать маски…
В Кемерове мужчина с лопатой набросился на проезжающие…
Надежда Бабкина продемонстрировала фанатам результат своего…
Медики: Коронавирус на последней стадии поражает все…
"Нужно всегда полагаться на свои силы": Оксана Самойлова рассказала об уроке из её ситуации для всех…
Star Wars Jedi: Fallen Order продают в Steam со скидкой в 40% до 6…
Эвелина Блёданс в честь своего 51-летия показала свою грудь крупным…
Эксперты составили ТОП-3 семиместных кроссоверов из…
Меган Маркл обладает официальным статусом принцессы…
Автоэксперты рассказали о простом и быстром способе проверки…
Британская исполнительница Марианна Фейтфул госпитализирована с…
Американские ученые заявили, что COVID-19 появился не в…
Ксения Собчак публично “застрелила” Константина Богомолова за попытку сбежать из…
Анатолий Вассерман оценил защиту России от авианосцев и потребность страны в кораблях такого…
«Я встал на колени и помолился»: Робби Уильямс уверен, что был заражён…
Ученые предложили использовать тесты на определение болезней лососей для выявления…
Тина Канделаки сравнила состояние Ольги Бузовой и Дмитрия…
Российский вирусолог предупредил о способности коронавируса к…
Озвучен список «неубиваемых» и доступных к приобретению кроссоверов…
Вдове Николая Крючкова Лидии Николаевой вызывали наряд полиции из-за неадекватного…
В Сети появилось первое "живое" фото Lada Largus…
Клара Новикова рассказала, как врачи после операции посоветовали ей поставить в церкви…
Ученые рассказали об оздоровительных свойствах…
Юлия Проскурякова предстала перед поклонниками с заплаканными…
Медики оценили риск усиления весеннего обострения после…
"Не сдадимся, мама!”: Дочь Пелагеи Таисия призвала певицу противостоять…
Просмотреть все новости