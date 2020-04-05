Эвелина Блёданс в честь своего 51-летия показала свою грудь крупным планом

Согласно геометке, видеоролик снимался в Крыму. По словам Эвелины Блёданс, ранее она переживала по поводу своего возраста, однако теперь находится в гармоничном состоянии и совсем не думает о цифрах в паспорте. В новом сюжете артистка позировала перед камерой в красном платье и купальнике. Столь эффектный образ любимицы публики не мог остаться без внимания поклонников, которые засыпали именинницу комплиментами. Как отметили многие фолловеры, у певицы прекрасная фигура.Многие интернет-пользователи поздравили телеведущую с 51-летием, пожелав ей счастья, любви, здоровья и семейного благополучия. Кроме этого, в комментариях отписались коллеги и друзья Блёданс, в том числе Анфиса Чехова, которая призвала звезду «творить, любить и процветать», а также Станислав Садальский, назвав актрису «одной из его самых любимых партнерш».