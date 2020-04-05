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Эвелина Блёданс в честь своего 51-летия показала свою грудь крупным планом

Эвелина Блёданс решила порадовать поклонников новой публикацией. В честь своего 51-летия актриса разместила в Instagram сюжет, на котором фанаты смогли рассмотреть ее грудь крупным планом.
Эвелина Блёданс в честь своего 51-летия показала свою грудь крупным планом

Согласно геометке, видеоролик снимался в Крыму. По словам Эвелины Блёданс, ранее она переживала по поводу своего возраста, однако теперь находится в гармоничном состоянии и совсем не думает о цифрах в паспорте. В новом сюжете артистка позировала перед камерой в красном платье и купальнике. Столь эффектный образ любимицы публики не мог остаться без внимания поклонников, которые засыпали именинницу комплиментами. Как отметили многие фолловеры, у певицы прекрасная фигура.

Многие интернет-пользователи поздравили телеведущую с 51-летием, пожелав ей счастья, любви, здоровья и семейного благополучия. Кроме этого, в комментариях отписались коллеги и друзья Блёданс, в том числе Анфиса Чехова, которая призвала звезду «творить, любить и процветать», а также Станислав Садальский, назвав актрису «одной из его самых любимых партнерш».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:19

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