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Эксперты составили ТОП-3 семиместных кроссоверов из Китая

При выборе внедорожника российские покупатели обращают внимание не только на надежность, но и вместительность модели. Поэтому эксперты подготовили ТОП-3 семиместных "паркетника" из Китая.

Лидерские позиции в новом рейтинге от российских аналитиков занял Lifan Myway. Этот популярный семиместный кроссовер можно приобрести за 899 тысяч рублей в базовой комплектации. Его оснащение включает в себя 1,8-литровый двигатель мощностью 125 л. с., который дополняется 5-ступенчатой "механикой" или автоматической КПП. Клиентов порадует наличие в салоне медиасистемы с 9-дюймовым дисплеем, кожаная обивка и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

На втором месте оказался Chery Tiggo 8, который получил 2,0-литровый турбомотор с 170 "лошадьми" и вариатором. Среди основных достоинств эксперты выделяют оцинкованный кузов, 5-звездный уровень безопасности по C-NCAP и передовой набор оборудования с цифровой приборной панелью и 10,25-дюймовым экраном медиасистемы. Флагман китайской компании продается на российском рынке за 1,7 млн рублей.

Тройку закрывает GAC CS8, который появился в автосалонах России в конце прошлого года. Помимо вместительного интерьера, автомобиль также выделяется своим уникальным дизайном. При этом, стандартная вариация продается за 1,8 млн рублей, а топовый GT реализуется за 2,4 млн рублей. Под капотом можно найти 2,0-литровый турбомотор мощностью 190 л. с., который сочетается с 6-диапазонным "автоматом". В список оснащения входит климат-контроль, кресла с электроприводом и вентиляцией.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:12

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