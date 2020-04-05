Меган Маркл обладает официальным статусом принцессы Великобритании





В прошлом месяце члены королевской семьи официально перестали носить прежние титулы. Меган Маркл и принц Гарри переехали в Канаду на родину бывшей актрисы. Также супруги отказались от финансового обеспечения Великобритании. Недавно выяснилось, что в свидетельстве о рождении сына знаменитостей Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора написано настоящее имя его родительницы – Рейчел. Еще там указано, что она имеет должностной титул – «Принцесса Соединенного Королевства».Фанаты пары удивились, узнав вышеназванные подробности, поскольку привыкли считать, что после заключения брака Маркл стала герцогиней Сассекской. Вероятно, несмотря на снятие артисткой и ее мужем с себя королевских полномочий, они все еще обладают титулами принца и принцессы.