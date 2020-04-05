Анатолий Вассерман оценил защиту России от авианосцев и потребность страны в кораблях такого типа





По мнению Вассермана, государство с такими ракетно-ядерными возможностями, как у России, обладает возможностью для ликвидации любой угрозы, поступающий от авианосцев. Современное вооружение РФ позволяет уничтожать целые АУГ, а некоторые боеголовки в российском арсенале могут в одиночку справиться с небольшой группой. При этом страна нуждается в авианесущих кораблях, которые эффективны в неядерных конфликтах вдали от постоянных баз ВКС. Примером журналист считает крейсер “Адмирал Кузнецов”, который хорошо себя проявил против боевиков на территории Сирии. Об этом он высказался в интервью на YouTube-канале Дмитрия Пучкова.По словам Вассермана, следует разрабатывать исключительно авианосцы нового поколения и тщательно подбирать класс конфликта, в котором они смогут оказаться полезными. Эксперт считает, что вероятность столкновений подобного масштаба в будущем сохранится.