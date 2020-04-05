Автоэксперты рассказали о простом и быстром способе проверки тормозов





Известно, что тормозные диски зачастую проверяются с помощью специального оборудования, доступ к которому можно получить в дилерском центре или автомастерской. Тормозной стенд используется для тестов на исправность системы, скорость замедления при торможении и оптимизации работы комплектующих. Несмотря на уверенность автолюбителей, провести подобные процедуры в условиях собственного гаража невозможно. Все же, есть несколько нехитрых способов, которые позволяют оценить эффективность тормозов.К примеру, показательным может стать дорожное испытания за чертой населенных пунктов: водителю необходимо разогнаться до 60 км/ч, а потом резко нажать на тормозную педаль. Чаще всего о неисправностях говорит занос автомобиля в сторону. Если тянет вправо - то нужно оценить состояние правого колеса и наоборот. В то же время, во время нажатия нужно обратить внимание на вибрацию, которая считается нормальной для авто с ABS. В случае отсутствия этой технологии - проблема кроется в чрезмерном нагревании и деформации дисков.Рекомендуется также регулярный осмотр дисков на наличие ржавчины, царапин, сколов и прочих недостатков. Не лишним также станет проверка уровня тормозной жидкости, которая не должна быть ниже минимальной отметки, и иметь запах гари или грязи. Наконец, следует прислушаться к работе ручного тормоза с помощью резкого перемещения рукоятки. Устройство не должно выдавать больше 3-5 щелчков. В противном случае - критически важно обратиться за помощью в автосервис.