Британская исполнительница Марианна Фейтфул госпитализирована с коронавирусом





Как рассказала Пенни Аркада, артистка придерживалась режима карантина, однако могла подхватить коронавирус от одного из помощников по дому. 31 марта Марианна Фейтфул почувствовала себя нехорошо и обратилась за помощью к медикам. Экс-супруг знаменитости — актер Джон Данбар — рассказал журналистам издания Daily Mail, что исполнительница почти не разговаривает и к ней в палату не пускают посетителей. Представитель певицы Франсуа Равар на днях подтвердил сведения о госпитализации подопечной, однако подчеркнул, что она положительно «реагирует на лечение». Также менеджер добавил, что сейчас состояние 73-летней Фейтфул стабильное.Карьера британской исполнительницы началась в 60-х годах во время сотрудничества с коллективом Rolling Stones. В 2006 году у нее обнаружили рак груди и провели успешную операцию.