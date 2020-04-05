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Надежда Бабкина продемонстрировала фанатам результат своего омоложения

Певица Надежда Бабкина очаровала фанатов, продемонстрировав результат своего омоложения. В своём Instagram-аккаунте исполнительница разместила снимок стильной фотосессии.

На опубликованной фотографии 70-летняя Надежда Бабкина выглядит гораздо моложе своего возраста. Пиджак, массивные серьги, а также цвет фона, выбранный для снимка, подчёркивают цвет глаз певицы, благодаря чему она выглядит весьма эффектно. Народная артистка РФ поинтересовалась у поклонников, как они проводят карантин, и отметила, что вследствие самоизоляции она располагает массой времени, а потому начала читать книги, в том числе классические произведения. В конце поста исполнительница добавила хештег "сидим дома", призвав таким образом фанатов внимательнее относиться к текущей проблеме и принять соответствующие меры, чтобы избежать дальнейшего распространения недуга.

Пользователей соцсети Instagram очаровал новый кадр Бабкиной, и они оставили сотни восторженных комментариев. Юзеры отметили, что с каждым годом певица становится всё красивее и очень вдохновляет своих поклонников.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:50

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