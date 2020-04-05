Российский вирусолог предупредил о способности коронавируса к мутации
Российский вирусолог Александр Семенов рассказал, что коронавирус будет меняться по мере того, как все больше людей окажутся им заражены. Врач также предупредил о способности патогена к мутации, что ускорит его распространение.
Замглавы НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов предостерег, что растущие темпы инфицирования коронавирусом по всему миру могут видоизменить его геном. Чем больше людей окажется заражено - тем большим станет разнообразие форм этого смертельно опасного патогена. Более того, мутация любых видов болезнетворных агентов вредит работе эпидемиологов и фармацевтов, которые занимаются выявлением SARS-CoV-2 и разработкой вакцины против него.
По последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу COVID-19, в России насчитывается около 4,7 тысяч случаев заражения, а также около 43 летальных исходов. В то же время, количество инфицированных во всем мире превысило 1,1 млн, а почти 57 тыс. человек скончались. Семенов прогнозирует, что в начале лета пандемия пойдет на спад. Нынешняя температура от +5 до +12 градусов является самой благоприятной для патогена, поэтому темпы его распространения достаточно высоки, сообщает newinform.
Замглавы НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов предостерег, что растущие темпы инфицирования коронавирусом по всему миру могут видоизменить его геном. Чем больше людей окажется заражено - тем большим станет разнообразие форм этого смертельно опасного патогена. Более того, мутация любых видов болезнетворных агентов вредит работе эпидемиологов и фармацевтов, которые занимаются выявлением SARS-CoV-2 и разработкой вакцины против него.
По последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу COVID-19, в России насчитывается около 4,7 тысяч случаев заражения, а также около 43 летальных исходов. В то же время, количество инфицированных во всем мире превысило 1,1 млн, а почти 57 тыс. человек скончались. Семенов прогнозирует, что в начале лета пандемия пойдет на спад. Нынешняя температура от +5 до +12 градусов является самой благоприятной для патогена, поэтому темпы его распространения достаточно высоки, сообщает newinform.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:59