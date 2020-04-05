Вдове Николая Крючкова Лидии Николаевой вызывали наряд полиции из-за неадекватного поведения





Соседи обратили внимание, что периодически Лидия Николаева выходит на балкон и громко кричит. Разобраться в ситуации помогла дочь вдовы Николая Крючкова, которая сообщила, что ее мать страдает от болезни Паркинсона. У нее вторая группа инвалидности, а также изредка случаются приступы астмы. Однажды ей пришлось вызвать наряд полиции, поскольку мать отказывалась возвращаться с ней в квартиру. Семья живет скромно на одну зарплату и пенсию.Семье Николая Крючкова помогает Никита Михалков, который в особенно тяжелое время не оставил их без внимания. Сейчас Лидия Николаева чувствует себя плохо, как сообщила ее дочь, поскольку никому не доверяет и целыми днями ходит по комнате.