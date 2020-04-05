Ученые предложили использовать тесты на определение болезней лососей для выявления коронавируса





Йорун Ярп, эксперт из Ветеринарного института, сообщил, что эти тесты помогают обнаруживать присутствие в образцах генетического материала вируса. Последний является одинаковым для рыб, животных и человека. Ученые считают, что при привлечении рыбной отрасли к борьбе с коронавирусом удастся проводить ежедневно до семи тысяч тестирований.Также в эфире озвучили данные по состоянию на 2 апреля, согласно которым, тест на определение наличия COVID-19 в Норвегии провели у 1,9% населения, тогда как на Фарерских островах имеется позитивный опыт - показатель достиг 8,9% тестирований. Статистические данные гласят, что в Норвегии 5510 человек заразились коронавирусом, 50 жителей страны скончались. К слову, пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции ВОЗ объявила 11 марта нынешнего года. В настоящее время более миллиона человек оказались заражены, а почти 57 тысяч умерли, сообщает РИА Новости.