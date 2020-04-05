АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики выяснили, как карантин может повлиять на менструальный цикл…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ученые предложили использовать тесты на определение болезней лососей для выявления коронавируса

Ученые из Норвегии во время распространения коронавируса по всему миру предложили использовать тесты, с помощью которых определяются болезни лососей, для выявления в человеческом организме указанного типа вируса. Информация прозвучала в эфире телекомпании NRK.
Ученые предложили использовать тесты на определение болезней лососей для выявления коронавируса

Йорун Ярп, эксперт из Ветеринарного института, сообщил, что эти тесты помогают обнаруживать присутствие в образцах генетического материала вируса. Последний является одинаковым для рыб, животных и человека. Ученые считают, что при привлечении рыбной отрасли к борьбе с коронавирусом удастся проводить ежедневно до семи тысяч тестирований.

Также в эфире озвучили данные по состоянию на 2 апреля, согласно которым, тест на определение наличия COVID-19 в Норвегии провели у 1,9% населения, тогда как на Фарерских островах имеется позитивный опыт - показатель достиг 8,9% тестирований. Статистические данные гласят, что в Норвегии 5510 человек заразились коронавирусом, 50 жителей страны скончались. К слову, пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции ВОЗ объявила 11 марта нынешнего года. В настоящее время более миллиона человек оказались заражены, а почти 57 тысяч умерли, сообщает РИА Новости.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 15:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак публично “застрелила” Константина Богомолова за попытку сбежать из…
Анатолий Вассерман оценил защиту России от авианосцев и потребность страны в кораблях такого…
«Я встал на колени и помолился»: Робби Уильямс уверен, что был заражён…
Ученые предложили использовать тесты на определение болезней лососей для выявления…
Тина Канделаки сравнила состояние Ольги Бузовой и Дмитрия…
Российский вирусолог предупредил о способности коронавируса к…
Озвучен список «неубиваемых» и доступных к приобретению кроссоверов…
Вдове Николая Крючкова Лидии Николаевой вызывали наряд полиции из-за неадекватного…
В Сети появилось первое "живое" фото Lada Largus…
Клара Новикова рассказала, как врачи после операции посоветовали ей поставить в церкви…
Ученые рассказали об оздоровительных свойствах…
Юлия Проскурякова предстала перед поклонниками с заплаканными…
Медики оценили риск усиления весеннего обострения после…
"Не сдадимся, мама!”: Дочь Пелагеи Таисия призвала певицу противостоять…
Медики выяснили, как карантин может повлиять на менструальный цикл…
Ту-142М3 обезвредили субмарину условного противника в Охотском…
«Буду уважать всегда»: Орландо Блум поблагодарил медиков за спасение жизни после падения с 3-го…
Разработчик Riot Games раскрыл дату релиза Legends of…
Поклонники сериала «Сваты» показали снимки актеров в…
За последние сутки число заболевших коронавирусом в РФ составило 658…
Врач-педиатр Елена Дегтярева рассказала о течении коронавируса у…
Анна Михалкова спасла сестру Надежду от убийства в период сильной…
Эксперты составили ТОП-3 10-летних кроссоверов на рынке…
Давид Манукян побрился налысо после проигранного спора с…
Учёные предложили растительную диету, как способ предотвращения…
Виктория Бекхэм опубликовала в Сети снимок без…
Доктор Комаровский посоветовал, что делать в случае заражения…
Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали участниками челленджа с…
Просмотреть все новости