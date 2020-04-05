Озвучен список «неубиваемых» и доступных к приобретению кроссоверов Toyota





В ЮАР корпорации предлагают покупателям более продвинутые автомобили, в частности Toyota Land Cruiser 70. Разработчики оснастили его дизельным мотором V8 на 4,5 литра, выдающим 205 лошадиных сил. Также возможна установка 4-литрового бензинового двигателя V6 с мощностью в 231 лошадиную силу. За производительность кроссовера FJ Cruiser отвечает усовершенствованный бензиновый силовой агрегат V6 на 4 литра с отдачей в 273 лошадиные силы. В паре с ним идет МКПП, а также передний привод.Японские компании до сих пор производят Land Cruiser 76 и 79 в классическом исполнении. Более того, к приобретению доступны грузовые машины LC70. Их стоимость довольно высокая - в стране производителя и ЮАР «неубиваемое» транспортное средство можно купить за 2,6 миллиона рублей, а на территории ОАЭ его минимальная цена составит 3,2 миллиона рублей.В России модельный ряд Toyota довольно ограничен, в отличие от ситуации в других странах. Доступные к покупке кроссоверы не сравнятся по уровню «начинки» с иностранными.