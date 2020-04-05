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В Сети появилось первое "живое" фото Lada Largus FL

Lada Largus FL вскоре получит рестайлинговую версию с дизайном в фирменном X-образном стиле. В Сети также недавно появилось первое "живое" фото обновленного универсала.

Днями ранее АвтоВАЗ ознакомил публику с рендерами кузова Lada Largus FL, а теперь у автолюбителей появилась возможность оценить интерьер с помощью "живых" снимков. Первые изображения были опубликованы в сообществе «For Friends Для Друзей», тем самым продемонстрировав переосмысленный дизайн. В частности, передние кресла и подлокотники достались транспортному средству от кросс-версии модели X-Ray, а передняя панель станет подобной Renault Duster.

Также появились данные о новых фарах - ходовые огни автомобиль получит от популярной линейки Datsun. Поклонникам отечественной марки сейчас стоит лишь ожидать подробной информации об оснащении салона. Официальная презентация будущей LADA Largus FL должна начаться в конце лета 2020 года, а ближе к осени 2020 года транспортное средство должно появится на глобальном рынке. Во время мероприятия также объявят стоимость и комплектации машины.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:42

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