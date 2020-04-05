Ксения Собчак публично “застрелила” Константина Богомолова за попытку сбежать из самоизоляции

Ксения Собчак придерживается карантина, связанного с пандемией нового коронавируса, и рекомендует многочисленным подписчикам личного профиля в соцсети “сидеть дома”. В новом ролике телеведущая вместе со своим супругом разыграла сценку, во время которой Константин Богомолов якобы намеревался сбежать из дома, перепрыгнув через забор, однако журналистка его за такие действия “застрелила”. Режиссер театрально “умер”, упав прямо на землю.Креативный ролик высоко оценили зрители, отметив актерские способности Ксении Собчак. В подписи к публикации она отметила: “Вчера арестовали Иисуса, а я застрелила Иуду!”.