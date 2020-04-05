«Я встал на колени и помолился»: Робби Уильямс уверен, что был заражён Covid-19

Робби Уильямс считает, что подхватил коронавирусную инфекцию в прошлом месяце в Австралии. После возвращения в Калифорнию 46-летний певец решил самоизолироваться от близких. В течении пары дней исполнитель находился в весьма тревожном состоянии, переживал из-за того, что заканчивается еда и медикаменты. По словам знаменитости, он чувствовал себя вялым и тяжёлым, а потому не сомневается, что причиной этому стал Covid-19. Тем не менее автору песен удалось побороть недуг. «Обычно я никогда не делаю этого, но встал на колени и помолился. Я думал о своей жене и семье. Через 30 секунд я поднял свои вибрации. Симптомы исчезли, и страх исчез. Теперь я защищён от низших энергий, от чувства бесполезности», – рассказал артист.В своём Instagram-аккаунте жена Уильямса, американская актриса Айда Филд, опубликовала видео, на котором запечатлено долгожданное воссоединение певца с родными. Супруги призвали пользователей соцсети соблюдать карантин и оставаться дома, чтобы остановить распространение вируса.