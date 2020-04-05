Медики оценили риск усиления весеннего обострения после карантина





С наступлением весны многие невротические болезни усиливаются, а самоизоляция может усугубить их проявление, о чем рассказал врач Андрей Бабин. По словам специалистов, для душевного спокойствия человеку необходима точная организация жизнедеятельности, однако ее режим нарушился из-за вспышки COVID-19. Многие россияне не уверены в завтрашнем дне, ведь не привыкли сами распоряжаться своим временем. Этим и объясняется возможность усиления весеннего обострения.Уменьшить уровень агрессии из-за карантина можно за счет информирования, чтобы общественность понимала цель изоляции, заключающейся в оберегании человека от вируса. Как отметили психотерапевты, поведение людей может измениться, когда они поймут, из-за чего находятся дома и от каких факторов риска берегут себя.