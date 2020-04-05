Медики выяснили, как карантин может повлиять на менструальный цикл женщины





Медики давно доказали, что количество времени, которое женщина проводит дома, и даже настроение может оказать большое влияние на менструальный цикл. Доктор Сара Толер объяснила, что задержка или пропущенный период, которые выпали на время карантина, могут быть спровоцированы страхом и неуверенностью в собственной будущем. Ситуация в мире вызывает стресс, который может влиять на психическое и физическое здоровье. Он активирует гормональный путь в организме, называемый гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой осью (HPA). Кроме того, организм чаще вырабатывает кортизол, и эта комбинация может подавлять нормальный уровень репродуктивных гормонов. Результаты последних исследований показали, что существует связь между высоким уровнем стресса и отсутствием овуляции. При этом может меняться продолжительность цикла, который чаще уменьшается.Некоторые женщины испытывают более серьезные симптомы ПМС во время карантина. Текущая ситуация провоцирует сильные перепады настроения и менструальные боли. Эксперты советуют следить за периодом, чтобы заметить изменения, избегать стрессов и наладить режим.