Ту-142М3 обезвредили субмарину условного противника в Охотском море
Авиация Тихоокеанского флота продолжает тактические учения в Охотском море. Недавно экипаж Ту-142М3 смог обезвредить субмарину условного противника в этой акватории.
Как информирует руководство ТОФ, три противолодочных самолета военной авиации выполнили ряд задач в области Тихого океана, Японского и Охотского морей. По словам представителей ведомства, во время серии тактических учений аппараты провели операции по обнаружению, идентификации, мониторингу и использованию оружия по субмаринам мнимого противника. После взлета с площадки Каменный ручей боевые машины нанесли в указанном районе удар по "вражеским" силам.
В ходе длительного полета экипаж применял в комплексном порядке ряд радиолокационных и гидроакустических средств локализации, а также занимался постановкой буев, получал и анализировал передаваемые ими данные. Ту-142М3 также оттачивали навыки следования по заданному маршруту над территорией без ориентиров. Это позволило летчикам отточить навыки во время движения при отсутствии стандартных радиотехнических систем аэронавигации.
Как информирует руководство ТОФ, три противолодочных самолета военной авиации выполнили ряд задач в области Тихого океана, Японского и Охотского морей. По словам представителей ведомства, во время серии тактических учений аппараты провели операции по обнаружению, идентификации, мониторингу и использованию оружия по субмаринам мнимого противника. После взлета с площадки Каменный ручей боевые машины нанесли в указанном районе удар по "вражеским" силам.
В ходе длительного полета экипаж применял в комплексном порядке ряд радиолокационных и гидроакустических средств локализации, а также занимался постановкой буев, получал и анализировал передаваемые ими данные. Ту-142М3 также оттачивали навыки следования по заданному маршруту над территорией без ориентиров. Это позволило летчикам отточить навыки во время движения при отсутствии стандартных радиотехнических систем аэронавигации.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:00