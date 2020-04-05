Ту-142М3 обезвредили субмарину условного противника в Охотском море





Как информирует руководство ТОФ, три противолодочных самолета военной авиации выполнили ряд задач в области Тихого океана, Японского и Охотского морей. По словам представителей ведомства, во время серии тактических учений аппараты провели операции по обнаружению, идентификации, мониторингу и использованию оружия по субмаринам мнимого противника. После взлета с площадки Каменный ручей боевые машины нанесли в указанном районе удар по "вражеским" силам.В ходе длительного полета экипаж применял в комплексном порядке ряд радиолокационных и гидроакустических средств локализации, а также занимался постановкой буев, получал и анализировал передаваемые ими данные. Ту-142М3 также оттачивали навыки следования по заданному маршруту над территорией без ориентиров. Это позволило летчикам отточить навыки во время движения при отсутствии стандартных радиотехнических систем аэронавигации.