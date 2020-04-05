Тина Канделаки сравнила состояние Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова

Журналистка считает, что после громкого развода Ольги Бузовой с экс-полузащитником сборной России по футболу Дмитрием Тарасовым, певица разрушила “систему” и стала богаче бывшего мужа. Канделаки отметила, что ни одна жена футболиста не хочет его отпускать, считая спортсменов источниками денег. Телеведущая наблюдала за парой, поскольку Ольга Бузова была из немногих, кто развелся с футболистом. Она пришла к выводу, что после развода певица стала богаче нынешнего игрока казанского “Рубина”.Свой вывод Тина Канделаки объяснила трендами новой экономики, которая стремительно развивается в интернете. При этом она не отрицает, что в современном обществе неприлично говорить о заработках.