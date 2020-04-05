За последние сутки число заболевших коронавирусом в РФ составило 658 человек
В РФ число заболевших коронавирусом увеличилось до человек. Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.
Общее число заболевших на сегодня, 5 апреля, составляет 5 389 человек. При этом у 658 граждан страны коронавирус выявлен за последние сутки. Число проведенных тестов на наличие COVID-19 достигло 697 тысяч. Также сообщается о 355 вылечившихся и 45 умерших.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире "Россия-1" о том, что столица страны находится в самой высокой группе риска по коронавирусу среди регионов России. Данная ситуация объясняется тем, что в Москву приехали или пересекли многие люди из-за границы. Также Банк России разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы. На сайте регулятора разъясняется, что оплатить проценты по займам нужно будет по истечении льготного периода. Помимо этого, удалось продемонстрировать эффективность мониторинга Минкомсвязи. Речь идет об уменьшении числа нарушителей карантина.
Общее число заболевших на сегодня, 5 апреля, составляет 5 389 человек. При этом у 658 граждан страны коронавирус выявлен за последние сутки. Число проведенных тестов на наличие COVID-19 достигло 697 тысяч. Также сообщается о 355 вылечившихся и 45 умерших.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире "Россия-1" о том, что столица страны находится в самой высокой группе риска по коронавирусу среди регионов России. Данная ситуация объясняется тем, что в Москву приехали или пересекли многие люди из-за границы. Также Банк России разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы. На сайте регулятора разъясняется, что оплатить проценты по займам нужно будет по истечении льготного периода. Помимо этого, удалось продемонстрировать эффективность мониторинга Минкомсвязи. Речь идет об уменьшении числа нарушителей карантина.
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 13:34