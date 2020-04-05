Клара Новикова рассказала, как врачи после операции посоветовали ей поставить в церкви свечку





Долгое время Клара Новикова скрывала, что боролась с раком. У нее обнаружили злокачественную опухоль в 1990-х, притом последняя требовала хирургического вмешательства. Прогнозы врачей оставляли желать лучшего, но звезда отечественного шоу-бизнеса не теряла веры в успех медиков и считала, что такие испытания ей даются не просто так. Юмористка поделилась, что после наркоза хирурги посоветовали ей поставить большую свечку в церкви, поскольку вмешательство завершилось гораздо лучше, чем они предполагали.Клара Новикова быстро восстановилась благодаря поддержке семьи и друзей. О ней на постоянной основе заботился муж, а также в больнице ее навещала сотрудница, поскольку дочь артистки в тот период заканчивала школу и поступала в институт. В палату к коллеге приходила Надежда Бабкина, которая принесла с собой борщ, а пациентки из соседней палаты сочинили для нее частушки.