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Ученые рассказали об оздоровительных свойствах шоколада

Новое исследование показало, что шоколад в некоторых случаях можно использовать в качестве лекарства. Ученые подчеркнули, что оздоровительный эффект имеют только темные виды продукта.

В темном шоколаде имеется большое содержание какао-бобов, которые положительно воздействуют на здоровье всего организма человека, а также психику. Главным среди полезных микроэлементов в этом продукте ученые назвали триптофан. О способствует выработке серотонина, который вызывает схожие с влюбленностью эмоции. Содержащиеся в шоколаде флавоноиды поддерживают сердечно-сосудистую систему. Он также помогает оздоровить кровоток, нормализовать давление и противодействовать воспалительным процессам в организме. Считается, что эти вещества предотвращают возникновению холестериновых бляшек.

Теобромин позволяет успокоить кашель без риска вызвать сонливость, привыкание или другие побочные эффекты. Эпикатехин в составе шоколада улучшает работу головного мозга, а также благоприятно влияет на здоровье костей и мышц, а также нервной системы человека. Медики советуют выбирать качественный продукт, в составе которого имеется большое количество какао-порошка.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:28

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