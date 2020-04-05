Ученые рассказали об оздоровительных свойствах шоколада





В темном шоколаде имеется большое содержание какао-бобов, которые положительно воздействуют на здоровье всего организма человека, а также психику. Главным среди полезных микроэлементов в этом продукте ученые назвали триптофан. О способствует выработке серотонина, который вызывает схожие с влюбленностью эмоции. Содержащиеся в шоколаде флавоноиды поддерживают сердечно-сосудистую систему. Он также помогает оздоровить кровоток, нормализовать давление и противодействовать воспалительным процессам в организме. Считается, что эти вещества предотвращают возникновению холестериновых бляшек.Теобромин позволяет успокоить кашель без риска вызвать сонливость, привыкание или другие побочные эффекты. Эпикатехин в составе шоколада улучшает работу головного мозга, а также благоприятно влияет на здоровье костей и мышц, а также нервной системы человека. Медики советуют выбирать качественный продукт, в составе которого имеется большое количество какао-порошка.