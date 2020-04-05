Юлия Проскурякова предстала перед поклонниками с заплаканными глазами

Последние пару недель близкие Игоря Николаева находились в весьма напряжённом состоянии. Дело в том, что композитор побывал на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого, где присутствовал также Лев Лещенко, у которого позднее диагностировали Сovid-19. На данный момент супруг Юлии Проскуряковой находится в больнице, где выяснилось, что он не подхватил инфекцию. Сейчас певица ждёт мужа дома и посвящает всё время дочери Веронике.4 апреля исполнительница опубликовала в Instagram Stories новое видео, на котором она гуляет во дворе своего частного дома. Знаменитость с улыбкой рассказала поклонникам о погоде в Подмосковье, тем не менее можно заметить, что артистка не так давно плакала. В конце ролика жена Игоря Николаева призвала подписчиков соблюдать карантинный режим и оставаться дома.