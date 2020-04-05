АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

«Буду уважать всегда»: Орландо Блум поблагодарил медиков за спасение жизни после падения с 3-го этажа

Орландо Блум выразил благодарность медикам за спасение его жизни после падения из окна 3-этажа. Соответствующую публикацию актер разместил в Instagram.
«Буду уважать всегда»: Орландо Блум поблагодарил медиков за спасение жизни после падения с 3-го этажа

По словам знаменитости, несчастный случай произошел с ним в возрасте 20 лет. Именно тогда сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании спасли Орландо Блуму жизнь, за что он всегда будет их уважать. При падении с 3-го этажа артист повредил спину, но работники NHS оказали ему необходимую помощь. В комментариях поклонники отреагировали на слова кумира. Среди них были также медики, которые отмечали, что им повезло стать частью службы на дому. Раньше работу этих людей многие воспринимали как должное, однако теперь, обращая внимание на пандемию коронавируса и карантин, люди учатся ценить этот отверженный труд.

Одни фолловеры писали, что у Блума большое сердце, другие благодарили его за искренний пост, а медиков за спасение жизни кумира. Кроме этого, подписчики поздравили актера с грядущим рождением дочери.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Буду уважать всегда»: Орландо Блум поблагодарил медиков за спасение жизни после падения с 3-го…
Разработчик Riot Games раскрыл дату релиза Legends of…
Поклонники сериала «Сваты» показали снимки актеров в…
За последние сутки число заболевших коронавирусом в РФ составило 658…
Врач-педиатр Елена Дегтярева рассказала о течении коронавируса у…
Анна Михалкова спасла сестру Надежду от убийства в период сильной…
Эксперты составили ТОП-3 10-летних кроссоверов на рынке…
Давид Манукян побрился налысо после проигранного спора с…
Учёные предложили растительную диету, как способ предотвращения…
Виктория Бекхэм опубликовала в Сети снимок без…
Доктор Комаровский посоветовал, что делать в случае заражения…
Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали участниками челленджа с…
ВС США начали самостоятельно шить медицинские…
Беременная Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко ожидают рождения…
В Италии впервые за время пандемии снизилось количество больных в…
"Папарацциям нет входа": Дочь Пугачевой и Галкина Елизавета не пустила отца в "убежище" во время…
Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов на рынке РФ в апреле 2020…
Власти Республики Алтай полностью отменили авиасообщение с…
Наталья Подольская женила на себе Владимира…
Xiaomi протроллила Huawei из-за отсутствия сервисов Google в смартфонах линейки…
В Кузбассе медик рассказал о лечении первых пациентов с…
В Москве обнаружили пролежавшие в квартире около полутора лет мумифицированные трупы пожилых…
Названы участницы "Дома-2", которые удачно вышли…
В России создали сайт для дистанционного обучения «Доступ…
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал отцом в пятый…
Странные трубные звуки над Восточной Европой могут стать предвестником…
Выздоровевшая от коронавируса Ольга Куриленко в эффектном образе снялась для обложки…
Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов Samsung 2020…
Просмотреть все новости