«Буду уважать всегда»: Орландо Блум поблагодарил медиков за спасение жизни после падения с 3-го этажа

По словам знаменитости, несчастный случай произошел с ним в возрасте 20 лет. Именно тогда сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании спасли Орландо Блуму жизнь, за что он всегда будет их уважать. При падении с 3-го этажа артист повредил спину, но работники NHS оказали ему необходимую помощь. В комментариях поклонники отреагировали на слова кумира. Среди них были также медики, которые отмечали, что им повезло стать частью службы на дому. Раньше работу этих людей многие воспринимали как должное, однако теперь, обращая внимание на пандемию коронавируса и карантин, люди учатся ценить этот отверженный труд.Одни фолловеры писали, что у Блума большое сердце, другие благодарили его за искренний пост, а медиков за спасение жизни кумира. Кроме этого, подписчики поздравили актера с грядущим рождением дочери.