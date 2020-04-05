Поклонники сериала «Сваты» показали снимки актеров в молодости

На опубликованном коллаже запечатлены артисты, сыгравшие главные роли в многосерийном проекте. Среди них можно заметить Федора Добронравова, Людмилу Артемьеву и Татьяну Кравченко. Также на снимке позирует Александр Феклистов и другие звезды сериала «Сваты». Как отметили многие поклонники в комментариях, сначала они не узнали некоторых актеров. Также большинство фолловеров написали, что все знаменитости в молодости выглядели прекрасно, а исполнительница роли Ольги Николаевны практически не изменилась. За короткое время пост собрал более 5,3 тысячи отметок «Нравится».Некоторое время назад Федор Добронравов прокомментировал уход из 7-го сезона «Сватов» Людмилы Артемьевой. Как утверждают инсайдеры, настоящая причина отказа актрисы сниматься в сериале состоит в гонораре, который ей выплачивали создатели киноленты.